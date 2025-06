Alexandre de Moraes, o poderoso ministro do STF

O semblante austero de Moraes durante as sessões da corte contrasta com o sorriso que oferece aos estudantes da USP que o abordam em busca de uma foto com o juiz mais conhecido do país.

Sua área de interesse acadêmico: "democracia e limitação do poder".

- "Inimigo" do bolsonarismo -

Em junho de 2023, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes declarou Bolsonaro inelegível por oito anos por propagar informações falsas sobre o sistema de urnas eletrônicas, vigente há décadas no Brasil.

Hoje ele é relator no Supremo do julgamento contra o ex-presidente, acusado de ter liderado um plano fracassado de golpe de Estado para impedir o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, após ser derrotado nas eleições de 2022.

Esse plano previa, segundo os investigadores, a prisão e até mesmo o assassinato de Moraes, além de Lula e de seu vice, Geraldo Alckmin.