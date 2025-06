Ataque maciço de drones russos atinge Kiev e cidade portuária de Odessa

As cidades ucranianas de Kiev e Odessa enfrentaram na madrugada desta terça-feira (10, data local) ataques "maciços" com drones russos, que deixaram um morto na localidade portuária situada no sul do país, informaram as autoridades locais.

"A Rússia mente todos os dias sobre o seu desejo de paz e ataca as pessoas todos os dias. É hora de impor sanções. Hora de apoiar a Ucrânia com armas. Hora de demonstrar que a democracia tem poder", expressou no Telegram Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky, após os bombardeios.

Em Odessa, no sul da Ucrânia, os ataques a edifícios residenciais causaram a morte de um homem de 59 anos, informou o governador Oleh Kiper.