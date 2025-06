Brasil de Ancelotti recebe Paraguai com chances de garantir vaga na Copa de 2026

O goleiro Alisson ressaltou a "concentração" e o "sistema defensivo sólido" do time brasileiro no jogo contra o Equador.

"Acredito que isso é uma base para toda boa equipe", comentou o camisa 1 em entrevista no último sábado.

A Seleção havia sofrido gols nos quatro jogos anteriores das Eliminatórias, o último deles a derrota por 4 a 1 para a Argentina, que marcou a demissão do técnico Dorival Júnior.

O Brasil é o quarto colocado na competição, com 22 pontos. Equador (2º) e Paraguai (3º) estão à frente, com 24 cada um. Os argentinos, já classificados para o Mundial, lideram com 34 pontos.

- Feliz aniversário? -

O jogo, marcado para as 21h45 (horário de Brasília), será no dia do aniversário de 66 anos de Ancelotti.