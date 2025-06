Canadá gastará 2% do PIB em defesa, alinhado à meta da Otan

O Canadá atingirá este ano a meta de 2% do PIB destinados à defesa fixados pela Otan aos seus membros, anunciou o primeiro-ministro Mark Carney nesta segunda-feira (9), afirmando que seu país quer reduzir sua dependência militar dos EUA.

A promessa de Carney segue pronunciamentos similares de outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ela ocorre após a pressão constante do presidente americano, Donald Trump, para que parceiros da aliança militar dediquem mais dinheiro à defesa.

"Hoje anuncio que o Canadá atingirá a meta de 2% da Otan este ano, meia década antes do previsto", disse Carney durante um discurso na Universidade de Toronto.