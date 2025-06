China: exportações registram leve alta em momento de guerra comercial com EUA

As exportações chinesas registraram um leve crescimento em maio, em um cenário no qual a segunda maior economia do mundo enfrenta a turbulência no comércio mundial provocada pelas tarifas do presidente americano Donald Trump, segundo dados divulgados nesta segunda-feira.

As exportações chinesas subiram 4,8% em ritmo anual em maio, segundo a Administração Geral das Alfândegas, abaixo dos 6% previstos em uma pesquisa com economistas realizada pela agência Bloomberg.

Os dados do comércio exterior foram divulgados no mesmo dia em que o governo informou que o índice de preços ao consumidor na China registrou queda pelo quarto mês consecutivo.