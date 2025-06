EUA reforça sanções contra filhos de 'El Chapo' por tráfico de fentanil

Washington também acusa o Cartel de Sinaloa do assassinato do ex-fuzileiro naval americano Nicholas Quets em Sonora, em 2024, no noroeste do México.

Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) impôs sanções financeiras a uma rede regional dos "Chapitos" com sede em Mazatlán (noroeste) "que se dedica ao tráfico de drogas, à extorsão, ao sequestro e à lavagem de dinheiro", acrescenta o comunicado.

Essa célula é liderada supostamente por Víctor Manuel Barraza Pablos e conta com financiamento do "empresário mexicano José Raúl Núñez Ríos", cuja esposa Sheila Paola Urías Vázquez, uma maquiadora, "também está envolvida na rede criminosa", acusa o governo dos Estados Unidos.

O OFAC sanciona dez empresas de Núñez: Beach Y Marina; Club Playa Real; Proyecta Interna; Eco Campestres Ultra; IMB 24 Siete; MKT 24 Siete; Mue Renta y Venta de Vestidos, Carpe Diem Spa, Sea Wa Beach Club e Comercializadora Copado.

Como resultado das sanções, todos os bens e participações dos sancionados que se encontrem nos Estados Unidos ou que estejam em posse ou sob o controle de cidadãos americanos ficam bloqueados.

