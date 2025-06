Ex-presidente argentina Kirchner convoca apoiadores a se organizarem diante de possível prisão

- 'Nas ruas' -

Nas ruas, centenas de pessoas se reuniram para apoiar a ex-presidente com bandeiras de organizações políticas e sindicatos e cantos como "se tocarem na Cristina, o caos vai tomar conta".

"Vim apoiar a Cristina porque o que estão fazendo com ela, essa tentativa de torná-la inelegível, é um ataque à democracia", disse à AFP Malena Ortiz, uma militante peronista de 26 anos.

Ao final de seu discurso dentro da sede, Cristina falou na calçada em frente aos manifestantes e criticou o modelo econômico de Milei.

"Acham que vão resolver isso me prendendo? Vai lá, me prende. Vão aumentar os salários dos argentinos? Vão começar a financiar as escolas e os hospitais? Vão conseguir pagar a dívida em dólares que têm com o Fundo Monetário Internacional e com os detentores de títulos?", questionou a presidente.

Kirchner acrescentou que o modelo atual "vai se esgotar" e que, com sua eventual prisão, "eles pretendem que, quando isso colapsar após as eleições [de meio termo em outubro], não haja uma alternativa organizada no país".