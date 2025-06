Irã afirma que enviará em breve sua proposta aos EUA sobre programa nuclear

Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e também Israel, inimigo declarado do Irã, acusam Teerã de querer desenvolver armas nucleares.

O Irã nega que tenha objetivos militares e defende seu direito a um programa nuclear civil, sobretudo para a produção de energia.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) iniciou nesta segunda-feira, em Viena, uma reunião da junta de governadores que se prolongará até sexta-feira para debater, entre outros temas, as atividades nucleares do Irã.

O diretor desta agência da ONU, o diplomata argentino Rafael Grossi, pediu ao Irã que coopere com o organismo.

"Faço um apelo urgente ao Irã para que coopere plena e eficazmente" com a AIEA, disse Grossi. "A menos que o Irã ajude o organismo a resolver as questões pendentes em matéria de salvaguardas, a agência não estará em condições de garantir que o programa nuclear do Irã seja exclusivamente pacífico".

