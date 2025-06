Israel confirma que interceptou barco humanitário com Greta e brasileiro

O ministério publicou imagens que mostram a distribuição de comida e água aos passageiros da embarcação, que usavam coletes salva-vidas.

O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC, na sigla em inglês), um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho com o objetivo de entregar ajuda a Gaza.

Doze ativistas de vários países (França, Alemanha, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos) viajam no 'Madleen', com o objetivo de "romper o bloqueio israelense" em Gaza, que enfrenta uma situação humanitária catastrófica após mais de um ano e meio de guerra.

Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza, apesar das advertências de Israel, que ordenou ao Exército que impedisse a entrada do veleiro no território palestino.

A FFC informou durante a noite que o Exército havia abordado a embarcação.

"Perdemos a comunicação com o 'Madleen'. O Exército israelense abordou o barco", afirmou a ONG no Telegram. A tripulação foi "sequestrada pelas forças israelenses", acrescentou o movimento.