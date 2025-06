Kennedy Jr. destitui 17 especialistas do painel sobre vacinas nos EUA

Ele afirmou que estão analisando novos membros para substituir os especialistas que estão saindo, que haviam sido nomeados por sua experiência e eram obrigados a declarar se tinham conflitos de interesse.

"RFK Jr. e a administração Trump usam uma bola de demolição contra os programas que mantêm os americanos seguros e saudáveis", escreveu o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

O senador republicano Bill Cassidy, um médico que expressou preocupação com o histórico de Kennedy Jr. durante sua sabatina no Senado, mas que finalmente votou a favor de sua nomeação como secretário, comentou na rede social X: "Claro que agora o temor é que o ACIP seja preenchido por pessoas que não sabem nada sobre vacinas, além de desconfiança sobre as mesmas."

"Acabei de falar com o secretário Kennedy, e continuarei conversando com ele para garantir que isso não aconteça", declarou.

A decisão alarmou Paul Offit, pediatra e destacado especialista em virologia e imunologia que fez parte do painel de 1998 a 2003.

"Ele acredita que qualquer pessoa que fale bem das vacinas ou as recomende deve estar no bolso da indústria", declarou Offit à AFP.