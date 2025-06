Lula denuncia em reunião da ONU a 'ameaça do unilateralismo' nos oceanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou nesta segunda-feira "a ameaça do unilateralismo" que ameaça os oceanos, apontando implicitamente para o desejo dos Estados Unidos de explorar os minerais submarinos, na conferência da ONU sobre o tema que acontece em Nice, no sudeste da França.

"Hoje paira sobre o oceano a ameaça do unilateralismo. Não podemos permitir que ocorra com o mar o que aconteceu no comércio internacional", disse Lula, que pediu "apoio à firme" atuação da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja autorizar unilateralmente a exploração industrial de minerais no fundo do Oceano Pacífico.

ico-aag/ico/pta/es/meb/fp