Marta é convocada para disputar a Copa América feminina

Campeã pelo Orlando Pride da NWSL dos Estados Unidos no ano passado, Marta entrou no segundo tempo no primeiro dos amistosos contra o Japão e foi titular no segundo, substituída no minuto 73.

Atacante de origem, a camisa 10 foi escalada no meio-campo pelo treinador.

"Acredito que ela está totalmente capaz para nos ajudar nessa função, que é a que eu mais vejo ela hoje dentro da Seleção Brasileira", explicou Arthur Elias.

Marta, que disse viver "um dia de cada vez", afirmou recentemente que pensa na possibilidade jogar a Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Seria sua sétima participação.

Outros destaques da lista de convocadas para a Copa América são a zagueira Tarciane (Lyon), a lateral Antônia (Real Madrid), de volta após uma lesão, e as atacantes Gio e Luany (Atlético de Madrid) e Kerolin (Manchester City).

Antes da Copa América, o Brasil ainda tem marcado um amistoso contra a França no dia 27 de junho, em Grenoble.