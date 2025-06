Mostra de Veneza concede Leão de Ouro pela carreira da atriz Kim Novak

O diretor artístico do festival, Alberto Barbera, afirmou que o prêmio à carreira "busca celebrar uma estrela livre, uma rebelde no coração do sistema que iluminou os sonhos dos cinéfilos".

Novak trabalhou com os diretores americanos mais famosos de sua época, como Billy Wilder, Otto Preminger, Robert Aldrich e George Sidney.

No ano passado, a Mostra entregou esse prêmio à atriz americana Sigourney Weaver.

ljm/max/cn/an/mb/dd

© Agence France-Presse