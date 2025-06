Neymar deseja renovar com Santos, afirma seu pai

Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, "me dá muito trabalho, olha essa mão no bolso, ele não tira", brincou Neymar pai.

Há poucos dias, em 29 de maio, o pai do astro colocou em dúvida a continuidade do atacante no time paulista. "Não resolvemos nada, porque o contrato do Neymar termina e não foi discutida ainda a renovação, porque a renovação depende de vários fatores", disse à época.

Ídolo do Santos, clube com o qual conquistou a Copa Libertadores de 2011 antes de sua chegada ao Barcelona, Neymar retornou à equipe depois que uma grave lesão no joelho esquerdo arruinasse sua etapa com o Al-Hilal da Arábia Saudita.

Uma sucessão de novas lesões o limitou a disputar apenas quatro partidas, sem gols, no Brasileirão. Disputou sete jogos do Campeonato Paulista, no qual balançou as redes em três ocasiões.

"Tivemos propostas de outros clubes", assinalou o pai de Neymar. "Mas não aceitamos porque queremos a janela para ele se recuperar. O próximo semestre será importante", acrescentou.

Neymar foi alvo de críticas no Brasil por comparecer ao desfile de carnaval no Rio de Janeiro e a jogos da Kings League durante o período de recuperação.