O homem que construiu um prédio incomum para resistir a um projeto turístico na China

A imprensa chinesa compara o edifício de 10 andares, com escadas trêmulas, varandas e extensões extravagantes, aos do universo fantástico do cineasta de animação japonês Hayao Miyazaki.

"Comecei a construir por necessidade, tentando renovar e ampliar nossa casa, mas depois se tornou uma paixão e um passatempo", explica Chen à AFP.

Os andares superiores, onde ele dorme, balançam ao ritmo do vento, e dezenas de cordas e cabos mantêm a casa ancorada ao chão, dando a impressão de que todo o conjunto pode voar a qualquer momento.

"Quando estou lá em cima, tenho a impressão de ser um nômade", diz Chen.

"As pessoas costumam dizer que é perigoso e que deveria ser demolido", afirma Chen, "mas nunca permitirei que ninguém o destrua".

- Província endividada -

As autoridades locais tinham o projeto de construir uma estação turística de mais de 300 hectares, incluindo um teatro e um lago artificial.