Petróleo sobe diante de incerteza sobre acordo Irã-EUA

Também há temores quanto à possibilidade de que Israel ataque as instalações nucleares iranianas, o que, segundo Yawger, também impulsionaria uma alta dos preços.

Entretanto, "o otimismo paira sobre o mercado com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China", explicou em nota Phil Flynn, do Price Futures Group.

Um mês após seu encontro em Genebra, Estados Unidos e China iniciaram nesta segunda-feira, em Londres, uma nova série de negociações no mais absoluto sigilo, com a esperança de superar suas divergências e prolongar sua frágil trégua comercial.

"Qualquer sinal de progresso (...) dará um pouco de vigor" aos preços, indicou Flynn.

No entanto, alguns analistas estimam que essas negociações serão menos produtivas do que as anteriores, na Suíça, onde as duas maiores economias do mundo acordaram reduzir consideravelmente suas respectivas tarifas por 90 dias.

China e Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo do planeta, por isso os preços do petróleo são particularmente sensíveis à economia desses dois países.