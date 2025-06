Pioneiro do funk Sly Stone morre aos 82 anos

Ao longo de cinco anos, deixou um impacto indelével na música americana e mundial, desde o sucesso de estreia do grupo "Dance to the Music" em 1967 e o primeiro de seus três números um, "Everyday People" um ano depois, até a obra-prima do rhythm and blues dos anos 70 "If You Want Me To Stay".

Para muitos, Sly era um gênio musical que criava o som do futuro. Era "como ver uma versão negra dos Beatles", contou a lenda do funk George Clinton à CBS News sobre seu velho amigo.

mlm/erl/dga/rpr

© Agence France-Presse