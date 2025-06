Proibição de entrada de cidadãos de 12 países nos EUA entra em vigor

"Conheço a dor provocada pela cruel e xenofóbica proibição de Trump às entradas no país porque minha família sofreu isso em primeira mão", afirmou no domingo a congressista Yassamin Ansari, que tem dupla cidadania, americana e iraniana. "Lutaremos contra o veto com tudo o que temos", acrescentou.

As autoridades americanas informaram que o suspeito do ataque no Colorado, Mohamed Sabry Soliman, estava no país com um visto de turismo vencido - ele solicitou asilo em setembro de 2022.

A nova proibição de entrada não inclui o Egito. A ordem destaca que Afeganistão, governado pelos talibãs, e Líbia, Sudão, Somália e Iêmen, devastados pela guerra, carecem de autoridades "competentes" para processar passaportes e fazer investigações.

O Irã foi incluído por ser um "estado patrocinador do terrorismo", enquanto para os outros países a ordem de Trump cita a possibilidade de que pessoas destas nações permaneçam mais tempo do que o permitido em seus vistos.

