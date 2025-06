Quem são os colaboradores de Bolsonaro que também respondem por golpismo?

Segundo a investigação, foi um dos arquitetos dos ataques ao sistema de votação com urnas eletrônicas. Em uma reunião com Bolsonaro antes do pleito de 2022, Heleno afirmou: "Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições."

- O ministro da 'minuta'

Anderson Torres, de 48 anos, foi ministro da Justiça de Bolsonaro e era secretário de Segurança do Distrito Federal durante a invasão de bolsonaristas às sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, quando os simpatizantes do ex-presidente pediram intervenção militar para derrubar Lula.

Em sua residência, a polícia encontrou a minuta de um decreto para reverter o resultado das eleições, batizado na investigação como "minuta do golpe".

- O ministro da Defesa

O general Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa nos últimos meses do governo Bolsonaro.