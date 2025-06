Spalleti se despede da Itália com vitória; Croácia goleia e De Bruyne salva Bélgica

No entanto, os galeses reagiram e empataram o duelo no segundo tempo, deixando a seleção belga em situação delicada depois do empate na última sexta-feira com a Macedônia do Norte (1 a 1).

Até que o meia Kevin de Bruyne salvou a equipe marcando o gol da vitória na reta final depois de receber um cruzamento de Youri Tielemans.

No cargo desde janeiro, Rudi Garcia não teve um bom início à frente da Bélgica, depois da estreia com derrota por 3 a 1 no playoff de rebaixamento da Liga das Nações da Uefa.

Embora tenha conseguido reverter o placar na volta contra os ucranianos (3 a 0), os dois jogos disputados até o momento nas Eliminatórias europeias começam a colocar dúvidas sobre o trabalho do treinador francês.

Com oito pontos depois de vencer o Cazaquistão horas antes, a Macedônia do Norte lidera o Grupo J, seguido pelo País de Gales (7 pontos), ambos com quatro jogos disputados. A Bélgica é a terceira com 4 pontos em dois jogos.

- Croácia goleia -

E em contraste com a crise da Itália e as preocupações da Bélgica, a Croácia goleou a República Tcheca por 5 a 1.