Trump enviará 2 mil efetivos adicionais da Guarda Nacional a Los Angeles (Pentágono)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai enviar 2 mil efetivos "adicionais" da Guarda Nacional a Los Angeles em meio aos distúrbios derivados dos protestos contra as batidas migratórias, informou o Pentágono nesta segunda-feira (9).

"Por ordem do presidente, o Departamento de Defesa está mobilizando 2.000 efetivos adicionais da Guarda Nacional da Califórnia [...] para apoiar o ICE [Serviço de Controle de Imigração e Alfândega] e permitir que os agentes federais cumpram com suas funções", publicou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, na rede social X.

bur-st/aha/arm/mr/rpr