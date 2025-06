Ucrânia e Rússia iniciam nova troca de prisioneiros de guerra

Foi um dos únicos pontos de consenso durante as negociações, além de uma futura troca de milhares de corpos de soldados mortos em combate.

As negociações de paz, no entanto, estão paralisadas.

"Um primeiro grupo de militares russos com menos de 25 anos foi repatriado do território sob o controle do regime de Kiev. Em troca, o mesmo número de militares do exército ucraniano foi transferido", anunciou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou logo depois que a operação seria realizada em várias etapas ao longo dos "próximos dias". "As negociações continuam praticamente todos os dias", afirmou nas redes sociais.

O centro ucraniano de coordenação de prisioneiros de guerra indicou que esta é a 66ª troca entre Kiev e Moscou desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

- Negociações estagnadas -

Rússia e Ucrânia trocam regularmente prisioneiros e corpos de soldados há mais de três anos. A última ocorreu após a primeira rodada de negociações diretas entre as duas partes, realizada em Istambul em maio.