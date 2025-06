Vasco anuncia rescisão de contrato com Dimitri Payet

"O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso nos seus próximos desafios", escreveu o clube em comunicado.

"Merci, Payet. Aqui é Vasco!", conclui a nota.

O fim da passagem do jogador pelo Vasco foi marcado por uma polêmica fora das quatro linhas.

No final de março, uma advogada apresentou queixa no Rio de Janeiro por "violência física e psicológica" contra Payet, com quem ela afirma ter tido um relacionamento amoroso.

Segundo a imprensa, com base no boletim de ocorrência, o francês admitiu o caso extraconjugal, mas negou a violência.

