Wall Street fecha estável no 1º dia de negociações China-EUA

Um mês após um encontro produtivo em Genebra, Estados Unidos e China iniciaram nesta segunda-feira, em Londres, uma nova série de negociações, com a esperança de superar suas divergências para prolongar a frágil trégua comercial.

Essa reabertura do diálogo entre as duas potências mundiais ocorre após um forte aumento das tensões na semana passada, quando o presidente americano, Donald Trump, acusou Pequim de não respeitar os termos do acordo de desescalada assinado em Genebra.

O mercado americano "espera que os dois países se aproximem de um acordo", destaca Cardillo, que acrescenta: "o fato de que estão conversando já é, de qualquer forma, uma boa notícia" para o mercado.

ni/tmc/nth/dga/val/am

© Agence France-Presse