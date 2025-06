Adolescente suspeito de balear presidenciável na Colômbia se diz inocente

O adolescente de 15 anos, suspeito de balear um pré-candidato à Presidência da Colômbia, se declarou inocente, nesta terça-feira (10), do crime de tentativa de homicídio, do qual é acusado, informou uma fonte da Procuradoria à AFP.

Também denunciado por porte e fabricação de armas, o menor foi apreendido no sábado depois de supostamente ferir com três tiros o senador de direita Miguel Uribe durante uma reunião com dezenas de pessoas em um parque de Bogotá.

O líder do partido Centro Democrático, opositor do governo do esquerdista Gustavo Petro, está em uma unidade de terapia intensiva e sua condição é estável, mas crítica, segundo o último boletim médico.