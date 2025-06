Aluno mata assistente educacional na França

Um aluno matou nesta terça-feira (10) com uma facada uma assistente educacional na França, onde as autoridades reforçaram as inspeções nas escolas para confiscar armas após uma série de confrontos mortais entre jovens.

A França iniciou as verificações nas escolas depois que um jovem de 17 anos morreu durante uma briga em um centro de ensino na região de Paris em março. No final de abril, outra adolescente morreu esfaqueada em Nantes, oeste do país.

A tragédia mais recente aconteceu nesta terça-feira durante uma inspeção de mochilas realizada pela gendarmaria em Nogent, no leste da França, no início das aulas, segundo as autoridades.