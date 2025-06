As frases marcantes de Bolsonaro no julgamento da trama golpista

- Chapa com Moraes em 2026 -

Bolsonaro se permitiu brincar com o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de "ditador" e "canalha" no passado. "Gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26", disse o ex-presidente, inelegível até 2030. "Eu declino" a oferta, respondeu Moraes.

- Deus e Justiça -

"Que o Senhor ilumine os senhores (...) pelo bem do nosso país", disse Bolsonaro aos ministros do STF, que decidirão no voto sobre sua culpa ou inocência.

