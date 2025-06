Ataque a tiros deixa pelo menos 10 mortos em escola na Áustria

"É um dia sombrio, um excesso de violência inimaginável", disse a repórteres, acrescentando que a bandeira nacional ficaria hasteada a meio mastro por três dias.

"É uma catástrofe, simplesmente horrível. São apenas crianças", disse ao tabloide Krone Hasan Darsel, proprietário de um restaurante perto da escola.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse estar "profundamente chocada" com o ataque.

"Todas as crianças devem se sentir seguras na escola e poder aprender sem medo ou violência", postou Kallas em uma mensagem no X. "Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e o povo austríaco neste momento difícil".

- Precedentes europeus -

Nos últimos anos, ataques a tiros em escolas e universidades abalaram diversas cidades europeias.