Austrália se classifica para Copa de 2026; Arábia Saudita vai para repescagem

A Austrália selou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (10), ao vencer por 2 a 1 a Arábia Saudita, que vai para a repescagem tentar conseguir uma vaga no torneio.

Os australianos, que competem nas Eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol (AFC) desde 2006, se juntam às cinco equipes do continentes já classificadas para o Mundial: Japão, Irã, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia.

Os 'Socceroos' também são a 11ª seleção com presença garantida no Mundial do ano que vem, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.