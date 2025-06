Banco Mundial reduz previsão de crescimento global a 2,3% em 2025

Nesse caso, deve-se ao menor consumo e ao crescimento muito mais fraco do investimento.

- Controlar a inflação -

Após dois anos de recessão, a previsão de crescimento econômico da Argentina se destaca: 5,5% neste ano (+0,5 pp) e 4,5% no próximo.

O Banco Mundial acredita que a recuperação da Argentina será impulsionada principalmente pelos setores de agricultura, energia e mineração e será apoiada pela "estabilização macroeconômica, pela eliminação dos controles cambiais e por novas reformas favoráveis aos negócios, que devem melhorar a confiança de consumidores e investidores".

Por país, a previsão de crescimento para este ano é de 2,5% na Colômbia, no Chile: 2,1%, no Peru: 2,9%, na Bolívia: 1,2%, na Costa Rica: 3,5%, na República Dominicana: 4%, Equador: 1,9%, El Salvador: 2,2%, Guatemala: 3,5%, Honduras: 2,8%, Nicarágua: 3,4%, Panamá: 3,5%, Paraguai: 3,7% e Uruguai: 2,3%.

Com a inflação prevista para permanecer próxima ao teto das metas do Banco Central em vários países, particularmente no Brasil e na Colômbia, o Banco Mundial vê pouca margem para reduzir as taxas de juros.