Bermudas vence Cuba e vai à fase final das Eliminatórias da Concacaf para Copa de 2026

El Salvador (7 pontos) vai receber o já classificado Suriname (9 pontos) no Estádio Cuscatlán, enquanto Porto Rico (4 pontos) vai jogar em casa com o já eliminado São Vicente e Granadinas (3 pontos) no Centroamericano de Mayagüez.

Outras sete partidas serão disputadas nesta rodada, incluindo o duelo entre Panamá e Nicarágua (21h de Brasília) sem nada em jogo, já que as duas seleções já estão garantidas na fase final.

O técnico da Nicarágua, o chileno Marco Antonio Figueroa, afirmou que "os panamenhos e a imprensa panamenha são arrogantes" devido às suas previsões de uma vitória contundente para a seleção panamenha e pediu que tenham "respeito" pelos rivais.

"Acho que a Nicarágua progrediu muito mais que outras seleções em três anos. Hoje, estamos no mesmo nível de muitas outras seleções", disse 'El Fantasma' Figueroa na coletiva de imprensa antes do jogo.

A Nicarágua nunca participou de uma Copa do Mundo e nem a Guatemala. Os guatemaltecos visitam a Jamaica em outra partida sem nada em jogo, já que as duas seleções estão garantidas na fase final.

Estas Eliminatórias têm sido uma disputa sem precedentes entre seleções da América Central e do Caribe, visto que as mais fortes da Concacaf ? México, Estados Unidos e Canadá ? já garantiram sua presença na Copa do Mundo por serem organizadores do torneio.