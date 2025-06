Bocejos, risos e futebol marcam julgamento da trama golpista no STF

Transmitidos ao vivo pela TV e pelas redes sociais, os interrogatórios do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) e outros acusados de envolvimento na suposta trama golpista em 2022 também renderam piadas, alusões futebolísticas e incontáveis bocejos do ex-mandatário.

Sob condições de segurança reforçadas com máquinas de raios X e policiais em uma sala sem janelas no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, Bolsonaro (PL) e sete corréus depõem desde a segunda-feira sobre a suposta tentativa de golpe, frustrada pela recusa de participação de altos comandantes militares.

Confira a seguir algumas curiosidades presenciadas até agora pelos jornalistas da AFP na sala.