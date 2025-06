Bolívia segue viva após vencer Chile (2-0), que diz adeus à Copa de 2026

Em um duelo de 10 contra 10, a Bolívia voltou a ser mais incisiva no ataque, mas com mais entusiasmo do que eficácia.

Bolivianos e chilenos começaram a mostrar sinais de cansaço, e a altitude do estádio de El Alto começou a cobrar seu preço de ambos os lados.

Com pressão, a Bolívia marcou o segundo gol aos 90 minutos, por meio do atacante reserva Enzo Monteiro.

Após este triunfo em El Alto, a Bolívia foca na partida da Venezuela contra o Uruguai, em Montevidéu. Uma vitória deixaria a 'Vinotinto' como forte candidata a garantir pelo menos uma vaga na repescagem.

Com a Argentina já classificada, as duas partidas decisivas restantes serão disputadas em setembro, quando serão definidas as seis vagas diretas e da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

A Bolívia enfrentará a Colômbia em Barranquilla, e o Chile, sem chances, visitará o Brasil. Na última rodada, os bolivianos receberão os brasileiros, enquanto os chilenos jogarão em Santiago contra o Uruguai.