Bolsonaro rejeita no STF acusação de tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) rejeitou, nesta terça-feira (10), a acusação de ter tentado um golpe de Estado contra o presidente Lula após perder as eleições em 2022, no início de seu interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

"Não procede a acusação, Excelência", disse Bolsonaro (PL), interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a veracidade da acusação.

Em fevereiro, o ex-presidente foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma "organização criminosa" para não reconhecer sua derrota nas eleições de 2022 e impedir a posse do vencedor do pleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se for condenado, Bolsonaro pode ser sentenciado a uma pena de cerca de 40 anos de prisão.