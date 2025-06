Brasil vence Paraguai (1-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

A melhor chance do Paraguai de empatar veio com Antonio Sanabria, mas o goleiro Allison defendeu.

No entanto, a seleção canarinho continuou pressionando, e o goleiro paraguaio Roberto "Gatito" Fernández impediu um placar mais elástico.

A única má notícia para o Brasil hoje é o alarme disparado em torno de Vinicius. O artilheiro saiu mancando, com dores na parte posterior da coxa esquerda, o que será motivo de preocupação para o novo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, antes da Copa do Mundo de Clubes, que começa no sábado em Miami.

- Escalações:

Brasil: Alisson - Vanderson (Danilo, 89'), Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Alex Sandro (Lucas Beraldo, 74') - Raphinha, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli - Matheus Cunha (Gerson, 78'), Vinícius Júnior (Richarlison, 78'). Técnico: Carlo Ancelotti.

Paraguai: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso (Agustín Sánchez, 86) - Adrián Cubas, Mathias Villasanti (Damián Bobadilla, 61') - Diego Gómez (Ángel Romero, 61'), Julio César Enciso, Miguel Almirón (Alejandro Romero, 86) - Antonio Sanabria (Gabriel Ávalos, 69'). Técnico: Gustavo Alfaro.