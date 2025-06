China e EUA prosseguem com negociações para consolidar trégua comercial

China e Estados Unidos prosseguem, nesta terça-feira (10), em Londres, com as negociações comerciais iniciadas na segunda-feira, depois que anunciaram uma frágil trégua tarifária no mês passado na Suíça.

Poucas informações foram reveladas sobre as negociações, que os mercados acompanham com atenção, entre as duas maiores economias do mundo, exceto por uma mensagem otimista do presidente americano, Donald Trump.

"Estou recebendo bons relatórios. Tudo está indo bem. Mas a China não é fácil", declarou o presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, após o primeiro dia de conversas.