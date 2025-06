China se prepara para corrida de mineração submarina

Pequim concluiu recentemente um acordo com as Ilhas Cook, no Pacífico, para a mineração em suas águas territoriais, e ensaiou uma aproximação com as Ilhas Kiribati, na mesma região.

- Atraso -

Por meio de empresas estatais como a China Minmetals, a China Ocean Mineral Resource R&D Association e a Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation, Pequim assinou cinco dos 22 contratos de exploração feitos com a ISA.

Eles não apenas cobrem a maior área, mas, ao contrário da maioria dos outros países, mas incluem três tipos de recursos minerais (nódulos polimetálicos, crostas e aglomerados de sulfeto) em várias áreas dos oceanos Pacífico e Índico.

Em julho de 2024, o protótipo de extração "Pioneer II" da Universidade Jiao Tong passou com sucesso em um grande teste a mais de 4.000 metros de profundidade, um recorde para o país.

A Beijing Pioneer disse à AFP que planeja realizar um teste de extração de nódulos polimetálicos no segundo semestre de 2025.