Cidade da Irlanda do Norte registra tumultos de motivação racista após tentativa de estupro

Várias casas foram incendiadas na noite de segunda-feira (9) em Ballymena, na Irlanda do Norte, em ataques de motivação racista, segundo a polícia, depois de uma manifestação organizada após dois adolescentes terem sido acusados de tentar estuprar uma jovem.

Um homem de 29 anos foi preso e 15 policiais ficaram feridos no tumulto que eclodiu no final do protesto, e alguns agentes tiveram que ser hospitalizados para receber tratamento, indicaram as autoridades policiais em um comunicado nesta terça-feira (10).

De acordo com a imprensa britânica, os dois adolescentes de 14 anos, acusados de tentativa de estupro de uma menina no sábado, compareceram ao tribunal na segunda-feira e falaram por meio de um intérprete romeno.