Com um a menos, Argentina reage e empata com a Colômbia (1-1) pelas Eliminatórias

- 'El Lucho' do Liverpool -

A Colômbia, uma das seleções que haviam derrotado a Argentina fora de casa nas Eliminatórias, juntamente com Uruguai e Paraguai, surpreendeu com várias substituições feitas por Néstor Lorenzo, que incluiu Machado e Campaz na lateral esquerda e Luis Díaz como único atacante.

A partida mal havia começado e a Argentina teve sua primeira chance quando um chute cruzado de Messi com o pé direito foi pela linha de fundo. No entanto, os visitantes responderam rapidamente com um belo cruzamento de Machado, que obrigou Otamendi a interceptar quando Díaz chegava sozinho.

O jogador do Liverpool, com muita mobilidade no ataque, soube aproveitar os amplos espaços deixados pela tricampeã mundial e, assim, tentou novamente com um chute rasteiro de pé direito que "Dibu" Martínez defendeu sem dificuldades.

Do lado argentino, com Messi bloqueado por uma defesa fechada, as melhores opções ficaram com Julián Álvarez, que teve a melhor chance para os donos da casa com um potente chute de canhota que exigiu uma grande defesa de Mier.

Mas a resposta colombiana foi mais precisa e, após Castaño fazer um corte no meio, a bola sobrou para Díaz, que avançou diagonalmente da direita para o centro em uma bela jogada individual em que driblou três defensores e venceu Martínez com um chute cruzado.