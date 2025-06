Copa do Mundo de Clubes, um risco para a igualdade no futebol da América Latina

Nem o mais otimista, claro, aposta que o grande prêmio vai escapar das mãos de algum representante da Europa, alguns dos quais são financiados por ricos estados Árabes, como é o caso do Paris Saint-Germain e do Manchester City.

Mas a mera participação garante US$ 15,2 milhões (R$ 84,4 milhões) às equipes sul-americanas, um pouco menos do que o valor do elenco do Atlético Nacional, clube mais vitorioso da Colômbia, a quarta economia da América Latina.

Para os representantes da América do Norte, os mexicanos Pachuca, Monterrey e Cruz Azul, além do Inter Miami, do Seattle Sounders e do Los Angeles FC, o prêmio pela participação é de US$ 9,5 milhões (R$ 52,7 milhões).

A quantia é um pouco menor que o valor de transferência do jogador mais valioso do campeonato mexicano, o atacante Alexis Vega, do Toluca, segundo o Transfermarkt.

- "Recurso adicional" para investir -

As receitas dos participantes podem aumentar por cada vitória (US$ 2 milhões/R$ 11,1 milhões) ou empate (US$ 1 milhão/R$ 5,5 milhões) na fase de grupos e por casa classificação alcançada: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões) por avançar às oitavas; US$ 13,125 milhões (aproximadamente R$ 73 milhões) às quartas, e US$ 21 milhões (R$ 116,6 milhões) à semifinal, segundo a Fifa.