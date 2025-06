Grupo de países lança iniciativa a favor de um 'oceano silencioso'

"Frequentemente, a questão do ruído nos oceanos tem sido deixada à margem do discurso ambiental global. Com esta coligação, comprometemo-nos a agir de maneira decisiva para proteger a biodiversidade marinha desta ameaça invisível, mas poderosa", declarou Juan Carlos Navarro, ministro do Meio Ambiente do Panamá, citado em um comunicado.

"O oceano é um mundo acústico onde o som é sinônimo de sobrevivência, a vida marinha depende dele para se comunicar, navegar e encontrar alimento. A poluição sonora de origem humana sufoca esses sons vitais, mas a solução está ao nosso alcance", destacou Carlos Bravo, especialista da ONG OceanCare.

Os membros da coligação também se comprometem a integrar medidas de redução de ruído na criação e gestão de suas áreas marinhas protegidas, bem como implementar soluções para reduzir o ruído das embarcações a fim de proteger a vida marinha.

O ruído das hélices dos navios, a exploração petrolífera, os sonares militares ou a construção de turbinas eólicas no mar podem percorrer longas distâncias sob a água, segundo o WWF.

As belugas podem detectar os sons emitidos por navios quebra-gelo a distâncias de até 85 quilômetros, o que as faz entrar em pânico e fugir.

Outros mamíferos marinhos modificam seu comportamento diante do estresse acústico.