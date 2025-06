Holanda atropela Malta (8-0); Polônia perde para Finlândia e se complica nas Eliminatórias

Memphis Depay, jogador do Corinthians, liderou a equipe à vitória em Groningen com dois gols logo no início (9' de pênalti e 16'), antes dos gols de Virgil Van Dijk (20'), Xavi Simons (61'), Donyell Malen (74' e 80'), Noa Lang (78') e Micky Van de Ven (90'+2).

Já a Polônia perdeu por 2 a 1 na Finlândia com gols de Joel Pohjanpalo (31' de pênalti) e Benjamin Källman (64'), antes de Jakub Kiwior (69') descontar para os visitantes em Helsinque.

Os poloneses não conseguiram evitar a derrota nesta primeira partida desde que seu astro Robert Lewandowski (com 158 jogos disputados pelo seu país), ausente desta lista de convocados de junho, anunciou no fim de semana que não retornaria à seleção enquanto o atual técnico, Michal Probierz, com quem está em conflito, permanecer no comando.

- Áustria vence mais uma -

No Grupo H, a Áustria obteve sua segunda vitória em duas partidas nesta fase classificatória.

Três dias após derrotar a Romênia (2 a 1), os austríacos conquistaram mais três pontos com uma vitória por 4 a 0 fora de casa contra a modesta seleção de San Marino, com dois gols de Marko Arnautovic.