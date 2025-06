Irã anuncia nova rodada de negociações com EUA para domingo

O porta-voz iraniano anunciou na segunda-feira que seu país apresentaria "em breve" uma proposta para um possível acordo nuclear, depois de receber uma oferta americana que não convenceu Teerã.

As discussões permanecem estagnadas no tema do enriquecimento de urânio iraniano.

"Eles querem enriquecimento (de urânio), não podem ter enriquecimento de urânio", afirmou Trump.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump informou o país na segunda-feira que enviou ao Irã uma "oferta razoável", sem revelar mais detalhes.

Inimigos há mais de quatro décadas, Irã e Estados Unidos participaram de várias rodadas de negociações desde abril, com a mediação de Omã, em uma tentativa de concluir um acordo para impedir que Teerã desenvolva armas nucleares.

