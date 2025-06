Israel expulsa Greta Thunberg depois de interceptar barco que seguia para Gaza

Israel anunciou nesta terça-feira que a ativista Greta Thunberg deixou o país e está em um avião com destino à Suécia, com uma escala na França, após ter sido detida ao lado de outros militantes pró-Palestina a bordo de um barco com ajuda humanitária para Gaza.

Das 12 pessoas a bordo do veleiro 'Madleen', que transportava alimentos e suprimentos para Gaza, cinco ativistas franceses foram detidos depois que se recusaram a deixar Israel voluntariamente.

O barco da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC, na sigla em inglês) foi interceptado pelas forças israelenses em águas internacionais na segunda-feira e escoltado por duas embarcações da Marinha até o porto de Asdode.