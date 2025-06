Israel recebe presidente argentino Javier Milei em sua segunda visita oficial

De acordo com sua programação, Milei se reunirá na quarta-feira com familiares de cidadãos argentino-israelenses que foram sequestrados por combatentes do Hamas e levados para Gaza em 7 de outubro de 2023.

Ele também deve participar de uma sessão no Parlamento israelense.

