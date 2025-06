Kirchner, a poderosa líder peronista condenada à prisão e inelegibilidade na Argentina

- "Che Milei" -

Kirchner, no oposto ideológico de Milei, criticou as políticas do líder de direita e afirmou que seu plano econômico "tem data de validade".

Também criticou o endividamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a política de ajuste no gasto público, que Milei simbolizou com uma motosserra.

"Quer me dizer para que serviu a motosserra, irmão? Porque está claro que seu plano falhou", disse ao presidente pelas redes sociais, onde frequentemente lança ataques afiados, quando o governo solicitou um novo empréstimo ao FMI.

"Burro", "traste" são alguns dos insultos que dirigiu ao atual presidente, que frequentemente a chama de "ladra" e a responsabiliza pelo "desperdício" nas contas públicas durante seu mandato.

- Os "K" -

Filha de um motorista de ônibus e uma dona de casa, Kirchner sempre reivindicou suas origens de classe.