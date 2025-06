Luto e medo: a extorsão perturba a vida dos peruanos

A mulher, de estatura média, vestindo uma blusa preta e com o cabelo preso em um coque, comenta que seu filho "sonhava desde criança em ser motorista (...) Era um menino muito correto, muito querido pela família, pelos vizinhos e pelos amigos".

"Foi uma notícia tão horrível que, na realidade, até agora já não sou mais a mesma", diz Cristina, que soube do assassinato através de um vizinho.

Pelo menos 19 motoristas de empresas de transporte foram assassinados entre setembro passado e maio em todo o país, segundo a Associação Nacional de Integração de Transportadoras (Anitra).

- "Estou morta em vida" -

No início do ano, Marlith Bailon começou a receber ameaças contra sua vida. Exigiam cerca de 3 mil dólares (quase 18 mil reais) mensais para que ela pudesse continuar vendendo peças femininas de vestuário em uma loja do conglomerado têxtil de Gamarra, no distrito de La Victoria.

"Se você não pagar isso, vamos atentar contra sua vida", diziam as mensagens recebidas em seu celular. Ela se negou, apresentou uma denúncia e fechou sua loja.