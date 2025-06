México recusou a entrada de 69 colombianos como parte do combate ao narcotráfico

O México impediu, nas últimas semanas, a entrada no país de 69 colombianos, dos quais "alguns" reconheceram que foram recrutados por gangues de tráfico de drogas mexicanas, informou a Secretaria de Segurança nesta terça-feira (10).

Após a captura, no final de maio, de doze colombianos, nove deles ex-militares, que estariam vinculados a um grupo criminoso no estado de Michoacán (oeste), o governo mexicano estabeleceu um mecanismo com a Colômbia para trocar informações na área de segurança.

As detenções expuseram a crescente participação de ex-militares estrangeiros, particularmente da Colômbia, nos cartéis mexicanos.