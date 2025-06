Mulheres deverão usar burquíni ou roupa que cubra o corpo nas praias da Síria

As mulheres devem "usar um burquíni ou maiôs que cubram mais partes do corpo", afirmou um comunicado do ministério.

Fora das áreas de banho, as mulheres devem usar roupas largas e os homens não devem andar com o torso nu.

Em uma Síria bastante conservadora, poucas mulheres usavam maiôs nas praias públicas.

As restrições não serão aplicadas, no entanto, aos clubes e estabelecimentos privados considerados de luxo pelo Ministério do Turismo.

Ali, "os maiôs ocidentais são permitidos dentro dos limites da decência pública", detalhou.

O ministério insistiu ainda na necessidade de usar "roupas largas e cobrir os ombros e joelhos" em locais públicos, e evitar "roupas transparentes ou muito justas".