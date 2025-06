Mundo volta a registrar temperaturas altas na terra e nos oceanos no mês de maio

O mesmo registro ocorreu nos oceanos: com 20,79°C na superfície, maio também foi o segundo mais quente da história recente, atrás apenas de maio de 2024.

Mas essas temperaturas permaneceram "inusitadamente altas" em muitos mares e bacias oceânicas, segundo Copernicus.

"Grandes áreas no nordeste do Atlântico Norte, que sofreram ondas de calor marítimas, registraram temperaturas superficiais recordes para o mês. A maior parte do Mar Mediterrâneo estava muito mais quente que a média", destacam os especialistas.

A saúde dos oceanos está no foco da terceira Conferência das Nações Unidas dedicada a eles (UNOC), que acontece atualmente em Nice, na França.

As ondas de calor marítimas podem provocar migrações e episódios de mortalidade em massa de espécies, degradar os ecossistemas, mas também reduzir a capacidade das camadas oceânicas para se misturarem entre o fundo e a superfície, dificultando assim a distribuição de nutrientes.

Os oceanos, que cobrem 70% da superfície do planeta, também atuam como reguladores do clima terrestre. Águas mais quentes provocam furacões e tempestades mais violentas, causando destruição e inundações.